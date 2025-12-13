INSEGUIMENTO SULL’A14 FINISCE CON UNO SCHIANTO: DUE FERITI GRAVI

Un inseguimento sull’autostrada A14 si è concluso con un grave incidente questa mattina, poco dopo le 8, all’uscita Francavilla-Pescara Sud. Due persone di nazionalità straniera, a bordo di una moto, sono rimaste ferite dopo essere finite fuori strada mentre cercavano di sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i due non si sarebbero fermati all’alt imposto dagli agenti, dando così il via a un inseguimento terminato nei pressi del casello autostradale. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto avrebbe perso il controllo, schiantandosi violentemente fuori dalla carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118. I soccorritori hanno riscontrato traumi importanti per entrambi i feriti, stabilizzandoli sul posto prima del trasferimento in ospedale.

Uno dei due è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Spirito Santo di Pescara, mentre l’altro è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Le loro condizioni restano sotto osservazione.

Durante i successivi accertamenti, gli agenti avrebbero rinvenuto sul mezzo una somma di denaro, la cui provenienza è ora al vaglio degli investigatori. Non si esclude che possa essere collegata ad attività di natura illecita. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.