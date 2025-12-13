GRAN SASSO, RICERCHE SENZA SOSTA PER IL DISPERSO POLACCO KAROL BROZEK

Proseguono senza sosta sul massiccio del Gran Sasso le operazioni di ricerca di Karol Brozek, cittadino polacco disperso da alcuni giorni. Anche nella giornata odierna è stato attivato un articolato dispositivo di soccorso che ha visto impegnati numerosi tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo, con interventi coordinati via terra, in ambiente innevato e in ambito speleologico, oltre al supporto aereo.
Una squadra del CNSAS ha operato con sci da alpinismo in direzione di Vado di Corno, effettuando perlustrazioni mirate lungo itinerari e canali compatibili con le ipotesi di spostamento del disperso, in un contesto ambientale caratterizzato da innevamento e condizioni tipicamente invernali.
Parallelamente è stata attivata la componente speleologica del CNSAS Abruzzo. I tecnici sono stati suddivisi in due squadre operative: la prima ha ispezionato la parte bassa della Valle dell’Inferno e la sponda destra dell’alveo, mentre la seconda ha effettuato controlli nel tratto compreso tra Casale San Nicola e il Rifugio Nicola D’Arcangelo, con verifiche puntuali di cavità, anfratti e aree particolarmente impervie.
Nel corso della giornata sono stati inoltre effettuati sorvoli dell’elicottero del servizio di emergenza sanitaria 118, a supporto delle squadre a terra e per la ricognizione dall’alto delle aree ritenute di maggiore interesse operativo.
Le attività di ricerca proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di sicurezza, con l’obiettivo di ampliare progressivamente le aree battute e mantenere un dispositivo continuo e coordinato con Prefettura, Guardia di Finanza e gli altri enti coinvolti.