DETERSIVO NEL BIBERON, LA MADRE NON POTRÀ VEDERE IL BAMBINO



Dovrà restare lontana dal suo bambino di tre mesi e mezzo, la donna di 42 anni originaria del Vastese coinvolta nella delicata vicenda del biberon con il detersivo, finita all’attenzione della magistratura. Fino alla chiusura dell’inchiesta, e in attesa delle valutazioni del giudice, alla madre è stato imposto il divieto di avvicinamento al piccolo, una misura adottata esclusivamente a tutela del neonato. La decisione segue il grave episodio avvenuto nel pomeriggio di martedì, quando il bimbo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver ingerito del detersivo. Le sue condizioni, grazie al tempestivo intervento del padre e dei sanitari, sono ora buone. Si è completamente ripreso. Per la donna, invece, si apre una fase segnata dalla sofferenza e dalla separazione forzata dal figlio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e ricostruire il contesto in cui è maturato l’accaduto. La mamma si trova attualmente ricoverata in una struttura sanitaria abruzzese, seguita sotto il profilo medico e psicologico. Intanto la Procura valuta ulteriori provvedimenti, compresa l’ipotesi di sospensione della responsabilità genitoriale

Foto: elaborazione AI - certastampa digital