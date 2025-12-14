VIDEO-FOTO/ TRA EMOZIONI E CONTINUITÀ, IL MARTELLETTO DEL SOROPTIMIST PASSA DI MANO DA EVA GUARDIANI AD ARIANNA FASULO

Serata di emozioni e partecipazione, ieri a Villa Bianca, per il tradizionale passaggio del martelletto che ha segnato l’avvicendamento alla guida dell’associazione. A cedere il testimone è stata la presidente uscente Eva Guardiani, che ha ufficialmente consegnato l’incarico ad Arianna Fasulo, chiamata a guidare il sodalizio per i prossimi due anni. Un momento intenso e sentito, condiviso con il nuovo direttivo e con i numerosi ospiti che hanno preso parte alla serata, culminata in una cena conviviale all’insegna dell’amicizia e dello spirito associativo. Applausi e commozione hanno accompagnato il passaggio di consegne tra le due presidentesse, simbolo di continuità e rinnovamento nel segno dell’impegno e della collaborazione. Nel corso della serata sono state accolte anche tre nuove socie, che entrano a far parte dell’associazione portando competenze e professionalità di rilievo: Alessia Cognitti, presidente della Ruzzo Reti e responsabile dell’ufficio legale di Teramo Ambiente; Soccorsa Ciliberti, commercialista; e Ludovica Cantoresi, avvocato. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento istituzionale, ma anche una vera e propria festa, confermando il forte legame tra le socie e il valore della condivisione che caratterizza la vita dell’associazione.