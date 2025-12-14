FOTO-VIDEO/ CALDAIA ESPLODE: APPARTAMENTO IN FIAMME IN VIA GASBARRINI





Abitazione in fiamme in via Gasbarrini, zona Teramo Stazione. L’incendio è scoppiato all’improvviso in un condominio, invadendo subito mobili e arredi. Tutto é partito da un contatore e da una caldaia. Durante le operazioni di spegnimento, un ragazzo avrebbe dato in escandescenze, arrivando alle mani con alcuni passanti, tanto da rendere necessario l'intervento di una volante della polizia e del puntuale intervento del vigile ecologico Calvarese. L'appartamento non è stato evacuato ma per questa notte il proprietario che è un commerciante teramano sarà ospitato altrove perchè l'appartamento non ha acqua calda.

GUARDA IL VIDEO DI MARCELLO OLIVIERI