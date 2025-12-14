CERCANO DI APRIRE LA CASSAFORTE DEL CONAD

Sventato un furto nel Supermercato Conad di Rosetodegli Abruzzi. In piena notte, si sono introdotte quattro persone, incappucciate, forzando una porta laterale e hanno raggiunto la cassaforte che si trovava negli uffici di direzione, tentando invano di aprirla. Scattato l’allarme sono giunti sul posto la pattuglia della stazione Carabinieri di Pineto e il servizio di vigilanza privata. Vistisi scoperti i malviventi sono fuggiti a piedi verso la ferrovia, facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei ladri, anche con l’ausilio delle telecamere presenti nell’esercizio.