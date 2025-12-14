STRADA PROVINCIALE 29 BIS CHIUSA DA MESI, L’APPELLO DI UN’ATTIVITÀ STORICA: “SITUAZIONE INSOSTENIBILE”

STRADA PROVINCIALE 29 BIS CHIUSA DA MESI, L’APPELLO DI UN’ATTIVITÀ STORICA: “SITUAZIONE INSOSTENIBILE”. LA LETTERA.

Gentilissimo Presidente

Giammarco Giovanelli

Federalberghi Abruzzo

scrivo in qualità di titolare della La Griglia di Casa Nostra Srl, attività storica presente sul territorio da oltre cinquant’anni, per segnalare e denunciare la gravissima situazione in cui versa la , tuttora interrotta a seguito della frana verificatasi il 10 aprile scorso e rimasta, a oggi, in uno stato di totale abbandono da parte delle autorità competenti.

Il protrarsi della chiusura della strada sta causando danni economici estremamente rilevanti alla nostra impresa, incidendo in modo significativo sul fatturato dell’anno in corso e compromettendo seriamente le prospettive di sviluppo future. La nostra attività accoglie ogni anno decine di migliaia di clienti provenienti dall’Abruzzo, dal resto d’Italia e dall’estero; tuttavia, l’attuale situazione viaria rende l’accesso alla struttura difficoltoso, riduce drasticamente la visibilità dell’azienda e ha già determinato la cancellazione o la disdetta di numerosi eventi programmati.

Le conseguenze di questa criticità stanno mettendo a rischio la continuità operativa dell’impresa: il rispetto degli impegni fiscali, come IMU e TARI, risulta sempre più complesso, così come la regolare copertura delle utenze aziendali e la corresponsione degli stipendi ai collaboratori. Anche i dipendenti e le loro famiglie stanno subendo direttamente gli effetti della mancata e tempestiva risposta delle istituzioni.

A ciò si aggiunge un serio problema di sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, costretti a utilizzare percorsi alternativi spesso pericolosi, con evidenti responsabilità in capo agli enti preposti alla manutenzione e al ripristino della viabilità. La Strada Provinciale 29 bis non rappresenta soltanto un collegamento viario, ma costituisce un’infrastruttura essenziale per la vitalità turistica e commerciale di Silvi; il suo perdurante stato di chiusura colpisce duramente l’economia locale e le attività storiche del territorio.

Alla luce di quanto esposto, si sollecita un intervento urgente e risolutivo per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del tratto interessato, al fine di tutelare la nostra impresa, salvaguardare i posti di lavoro e garantire la continuità economica della comunità locale. La situazione attuale non è più sostenibile e necessita di un’attenzione immediata da parte delle autorità competenti.

Confidando nella vostra sensibilità e nella capacità di promuovere un’azione concreta, resto in attesa di un cortese e tempestivo riscontro.

Cordiali saluti

Maria Rapagnetta

La Griglia di Casa Nostra Srl