SCONTRO TRA AUTO E MOTO IN VIALE CRISPI: FERITO UN 23ENNE

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in viale Crispi, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale “Mazzini”, dove è attualmente ricoverato in codice tre per un politrauma agli arti inferiori. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e regolato il traffico, inevitabilmente rallentato durante le operazioni di soccorso. La zona di viale Crispi non è nuova a episodi simili: nonostante la presenza di semafori e di un’adeguata segnaletica stradale, negli anni si sono registrati diversi incidenti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di quel tratto viario.