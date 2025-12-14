FOTO/GRANDE SUCCESSO PER IL PRESEPE VIVENTE ALLA CONA

Un grande presepe vivente si è svolto nel quartiere La Cona, a Teramo, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, richiamando numerosi visitatori e famiglie. L’iniziativa, molto partecipata, ha saputo creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, anticipando lo spirito delle festività natalizie. Si è trattato del primo presepe vivente organizzato dalla parrocchia Madonna della Cona, un evento che ha unito tradizione, fede e momenti di convivialità. Accanto alla rappresentazione della Natività, il pubblico ha potuto visitare i mercatini natalizi allestiti per l’occasione e prendere parte alla tradizionale tombolata, molto apprezzata soprattutto dai più piccoli. Parole di vivo apprezzamento sono state espresse dal presidente Rodolfo Fedele, che ha rivolto i suoi complimenti agli organizzatori, sottolineando l’impegno e la cura dimostrati nella realizzazione dell’evento: «Sono stati davvero molto bravi – ha dichiarato – riuscendo a offrire alla comunità un’iniziativa di qualità e fortemente sentita». Il presepe vivente della Cona si è così confermato un momento di aggregazione importante per il quartiere e per l’intera città, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità in vista del Natale.