ASINO SPAVENTATO DAI CACCIATORI PRENDE A MORSI IL PADRONE



È finita con un accesso al Pronto soccorso una mattinata di lavoro in campagna per un agricoltore di contrada Cerreto, nel territorio di Mosciano. L’uomo è rimasto ferito dopo un episodio che ha coinvolto uno degli animali custoditi nel suo terreno. Tutto è accaduto mentre nei campi circostanti erano in corso attività venatorie. Alcuni spari hanno improvvisamente spaventato un asino, che ha divelto il recinto e si è dato alla fuga. Nel tentativo di evitare che l’animale si allontanasse ulteriormente, il proprietario lo ha inseguito riuscendo a raggiungerlo. La situazione è però degenerata quando l’asino, ancora in preda al panico, ha reagito mordendo l’uomo più volte. Dopo momenti di forte tensione, l’agricoltore è riuscito a immobilizzare l’animale e a ricondurlo nel recinto. Successivamente, per le ferite riportate, si è reso necessario il ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. I sanitari, dopo le medicazioni e le terapie del caso, hanno dimesso l’uomo con una prognosi di quindici giorni.