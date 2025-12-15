FURTI IN UN CENTRO COMMERCIALE, QUATTRO DONNE FERMATE DALLA POLIZIA

Una domenica di shopping prenatalizio si è trasformata in un pomeriggio di controlli e interventi delle forze dell’ordine nel centro commerciale di Teramo. In due distinti episodi, la Polizia di Stato ha fermato quattro donne ritenute responsabili di altrettanti furti ai danni di alcuni esercizi commerciali. Nel primo caso decisivo è stato l’intervento di un agente fuori servizio, che ha notato movimenti sospetti e ha allertato i colleghi. A essere fermate sono state una donna e la figlia minorenne: la madre si trovava in permesso premio. Nel secondo episodio, invece, il controllo è scattato grazie all’attività di due agenti della squadra volante della Questura di Teramo, che hanno bloccato altre due donne. La merce sottratta, proveniente da tre diversi negozi, è stata quasi interamente recuperata. Il valore complessivo della refurtiva si aggira intorno ai mille euro. Tutte le persone fermate sono state accompagnate in Questura per gli adempimenti di rito. Per quanto riguarda la minorenne, sono stati informati i servizi sociali e, con ogni probabilità, verrà disposto il trasferimento in una comunità.