LUCIANO MONTICELLI È IL PRIMO SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO



Sabato 13 dicembre 2025 si è celebrato il primo Congresso Regionale del Partito Liberaldemocratico, come è noto costituitosi poche mesi or sono. Presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi sono stati convocati gli iscritti al partito, allo scopo di discutere le linee programmatiche regionali e votare il primo Segretario Regionale. Due sono state le candidature per la Segreteria, quella di Daniela Aiuto, già Europarlamentare, e quella di Luciano Monticelli, già Consigliere Regionale e Sindaco di Pineto. La partecipazione degli iscritti è stata massiccia e la discussione si è articolata con ampiezza di argomenti e di proposte per lo sviluppo dell’Abruzzo. Il voto si è concluso al fotofinish, con una vittoria di soli tre voti della Lista Monticelli, il quale è stato proclamato primo Segretario Regionale del Partito Liberaldemocratico. Un ringraziamento enorme va a tutti gli iscritti e agli attivisti che hanno svolto un lavoro esemplare, offrendo contributi di rilievo e mettendosi generosamente a disposizione per organizzare il partito al meglio. E naturalmente grandissimi complimenti vanno a Daniela Aiuto che è rivelata una candidata straordinaria, ha saputo costruire una proposta convincente e ha raccolto attorno a sé grandi numeri e l’entusiasmo di tantissimi iscritti. Adesso è il momento di iniziare con fiducia e convinzione a lavorare tutti assieme per radicarci ulteriormente nel territorio ed esplicare la nostra offerta politica che è innovativa, alternativa, di merito e di competenza, sotto la guida del nostro Segretario Nazionale, l’Onorevole Luigi Marattin.