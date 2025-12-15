FOTO/ ROSETO, AL VILLAGGIO LIDO D’ABRUZZO LA MOSTRA DELL’ARTISTA CREATIVA MIRELLA

Si è tenuta ieri al Villaggio Lido d’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi la mostra dell’artista Creativa Mirella, dedicata alle creazioni artigianali realizzate a mano. Al centro dell’esposizione il tema natalizio e la nascita di Gesù, interpretati attraverso opere in legno e lavori che spaziano dalla pittura al cucito, dall’art balloon al decoupage, fino a serigrafie e incisioni. La mostra resterà visibile ancora per alcuni giorni, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire un percorso artistico legato alla tradizione e alla creatività manuale.