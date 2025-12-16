RICOVERATO IN ABRUZZO CACCIATORE ASSALITO E GRAVEMENTE FERITO DA UN CINGHIALE





È stato disposto il trasferimento all’ospedale di Pescara per un cacciatore di 70 anni rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia in Molise. L’uomo, residente a Campobasso, si trova ora ricoverato nella struttura abruzzese, dove è seguito dall’équipe medica a causa delle serie lesioni riportate. L’episodio è avvenuto nei boschi del territorio di Lucito. Durante l’attività venatoria, il cacciatore sarebbe stato improvvisamente assalito da un cinghiale di grosse dimensioni, che lo avrebbe colpito alle spalle con una violenta carica. Nell’impatto, l’animale gli ha provocato diverse ferite, rendendo necessario un immediato intervento di soccorso. Dopo i primi aiuti sul posto, l’uomo era stato accompagnato all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. Qui i sanitari, valutata la complessità del quadro clinico, hanno deciso per il trasferimento in un centro più attrezzato, optando per Pescara. L’incidente ha generato momenti di forte apprensione tra i presenti e riporta l’attenzione sui rischi legati alla caccia al cinghiale, specie in aree boschive dove gli animali possono reagire in modo imprevedibile. Le condizioni del cacciatore restano serie, ma è costantemente monitorato dai medici.