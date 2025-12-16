«C'È UN GIRO DI PROSTITUZIONE TRANS A PIAZZA GARIBALDI», LA DENUNCIA DEI RESIDENTI



Sarebbe un “giro” di prostituzione trans, la nuova preoccupazione dei residenti nella zona di piazza Garibaldi. In particolare nell’area dei giardini adiacenti alla chiesa, nelle ore notturne, secondo alcune testimonianze raccolte da certastampa, si noterebbe un viavai continuo di automobili, con soste brevi e ripetute e persone che salgono e scendono dopo un veloce scambio di battute, che sembra aver tutti i caratteri di una contrattazione. Una situazione che, secondo i residenti, contribuisce a generare insicurezza, in un’area della città già da tempo al centro dell’attenzione per ripetuti fatti di cronaca. «Non è una questione di pregiudizi – sottolineano alcuni residenti, che hanno chiesto l'anonimato – ma di vivibilità e sicurezza, non possiamo vivere con il timore di rientrare a casa la sera, prima c'erano solo i gruppetti che spacciavano, adesso anche il mercato del sesso, non è possibile...». L’area di piazza Garibaldi, del resto, è da tempo al centro delle polemiche cittadine. Negli ultimi anni non sono mancati episodi di cronaca e segnalazioni legate a degrado urbano, schiamazzi notturni, risse, spaccio e situazioni considerate problematiche da chi vive nella zona. Fino ad ora, però, non c’erano state segnalazioni legate ad giro di prostituzione. Sarebbe da un mese che i residenti notano, con sempre maggiore frequenza, la presenza di giovani transessuali, stranieri, che si fermano intorno ai giardini per incontrarsi con i clienti.



Foto: archivio