CAVALLINO-TREPORTI CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA A FERDINANDO IUSTINI

Un riconoscimento al valore umano e professionale, ma soprattutto a un legame costruito nel tempo con il territorio. In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della nascita del Comune di Cavallino-Treporti, il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a Ferdinando Iustini, imprenditore e professionista del turismo con oltre trent’anni di esperienza nel settore.

La cerimonia ufficiale si è svolta sabato 13 dicembre nella Sala Teatro di Ca’ Savio, alla presenza della sindaca avv. Roberta Nesto e dell’amministrazione comunale. Un momento solenne inserito nel programma delle celebrazioni dedicate all’autonomia del Comune, occasione per ribadire i valori di identità, appartenenza e apertura che caratterizzano la comunità locale.

«Festeggiare l’autonomia significa anche riconoscere il contributo di chi, pur non essendo originario di Cavallino-Treporti, ha saputo costruire un rapporto autentico e duraturo con il nostro territorio», ha dichiarato la sindaca Nesto. «In questo spirito il Consiglio comunale ha voluto conferire la cittadinanza onoraria a una persona che, con la propria attività, ha contribuito a valorizzare Cavallino-Treporti, la sua storia e il suo modello di sviluppo».

CEO di Genial Srl, società abruzzese editrice di Camping.it – uno dei principali portali italiani dedicati al turismo open-air – Iustini è da anni una figura di riferimento a livello nazionale nel settore turistico. Alla sua attività imprenditoriale ha affiancato un impegno costante nella promozione dei territori e nei modelli di accoglienza sostenibile, ambiti nei quali Cavallino-Treporti rappresenta oggi un’eccellenza riconosciuta.

Il legame con la località veneziana si inserisce nel contesto di un territorio considerato capitale europea del turismo open-air e tra le principali destinazioni turistiche italiane, quinta a livello nazionale per numero di presenze. Un modello che coniuga sviluppo economico, sostenibilità ambientale e qualità dell’offerta.

Visibilmente emozionato, Ferdinando Iustini ha espresso orgoglio e gratitudine per il riconoscimento ricevuto, sottolineando il rapporto profondo che lo unisce alla comunità locale. La cittadinanza onoraria, uno dei più alti riconoscimenti simbolici conferiti dal Comune, è destinata a personalità che hanno contribuito in modo significativo alla valorizzazione del territorio e dei suoi valori fondanti.