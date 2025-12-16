FOTO/ANTEAS TERAMO, OLTRE 400 PACCHI NATALIZI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: SOLIDARIETÀ CONCRETA IN TUTTA LA PROVINCIA

Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà che ha portato un po’ di calore natalizio a centinaia di famiglie in difficoltà. Grazie al sostegno della Fondazione Tercas e ai proventi delle donazioni del 5 per mille, ANTEAS Teramo ETS ODV ha realizzato la quarta edizione del “Progetto Natale”, con la consegna di oltre 400 pacchi natalizi contenenti complessivamente circa 25 quintali di generi alimentari destinati alle famiglie più bisognose dell’intero territorio provinciale.

Ogni pacco, oltre ai beni alimentari essenziali per la quotidianità, ha incluso anche un piccolo simbolo della festa: un panettone, per regalare un sorriso e un momento di serenità a chi non può permettersi un pranzo natalizio. L’iniziativa si è svolta in stretta collaborazione con numerose realtà locali che, in sinergia con i presìdi sociali del territorio, hanno individuato i destinatari degli aiuti. Tra queste parrocchie, Caritas, Associazione delle Dame di San Vincenzo, Banco Alimentare, amministrazioni comunali, servizi sociali, la CISL di Teramo e la Federazione dei Pensionati CISL.

Fondamentale il contributo umano: oltre 60 volontari di ANTEAS Teramo ETS ODV, insieme ai giovani del Servizio Civile Universale impegnati nell’associazione, hanno partecipato con impegno e passione alla preparazione e alla distribuzione dei pacchi. Un lavoro intenso che ha reso possibile un’iniziativa capace di alleviare, almeno in parte, le difficoltà economiche e sociali di tante persone.

«Questa iniziativa è il segno che la solidarietà può davvero fare la differenza – ha dichiarato il presidente di ANTEAS Teramo, Alberico Maccioni –. In un periodo così difficile, non è solo il valore materiale del dono che conta, ma il messaggio di speranza e di vicinanza che vogliamo trasmettere. Ogni pacco consegnato è una piccola luce per chi sta attraversando un momento buio. È anche un messaggio di fiducia: la maggioranza delle persone sceglie la pace, la solidarietà e la vicinanza agli ultimi».

Il sostegno economico della Fondazione Tercas, il supporto della CISL di Teramo e della Federazione dei Pensionati CISL, uniti all’instancabile lavoro dei volontari, hanno reso possibile un gesto di grande valore sociale. ANTEAS Teramo e tutte le realtà coinvolte confermano così il loro impegno quotidiano per costruire una comunità più solidale, capace di rispondere con concretezza e cuore ai bisogni dei più fragili.