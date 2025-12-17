PSYCOSÌ / "L' ITALIA AGLI ITALIANI!"..OSSERVATI SPECIALI.. MA NON CE NE ACCORGIAMO PIÙ INTERVISTA A MAARTEN VAN AALDEREN (DE TELEGRAAF)



Guarda! Guarda che? Guarda che se guardi sempre con gli stessi occhi non ti accorgi più di niente! Non vedi più niente, dai tutto per scontato e non ti sorprendi più... che brutta cosa! E allora? Allora il regalo di Psycosí è appunto uno sguardo diverso, da un altro punto di vista. Quello di Maarten van Aalderen, collega giornalista, corrispondente in Italia per un grande quotidiano, il De Telegraaf ( il principale e più antico quotidiano dei Paesi Bassi, fondato nel 1893 ad Amsterdam). Per sei volte presidente della Stampa Estera e autore di due libri sul nostro Bel Paese: "Talenti d'Italia", venti interviste ad altrettante giovani eccellenze emergenti e "Il bello dell' Italia", dove Maarten ha lasciato raccontare l' Italia a venticinque giornalisti stranieri, tutti corrispondenti per le rispettive testate estere..E si sa come sono gli olandesi, oltre ai tulipani i mulini a vento e gli zoccoli, c'è molto di più. Onesti, diretti, a tratti severi ma estremamente aperti e flessibili. Quando ho proposto a Maarten van Aalderen l' intervista, ha subito accolto l' idea. Sconfessare i luoghi comuni e aprire un nuovo punto di vista.

Lo ringrazio, col cuore di un' Italiana che ama scoprire il bello per continuare ad incantarsi anche dove "sembra" che non ci sia più niente da vedere!

BIANCA SORTINO

Direttrice di Psycosì.it