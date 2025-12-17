É ARRIVATO “GUTY” LA MASCOTTE DI CERTASTAMPA

Questo orsetto è “Guty”, un fidget toy. I fidget toys sono dei giocattoli da tenere in mano e grazie al loro movimento continuo (fidget in inglese significa proprio agitarsi) aiutano a migliorare la concentrazione e a scaricare lo stress. Originariamente pensati per aiutare bambini e ragazzi con Disturbi dell’attenzione e disturbo dello spettro autistico, oggi i fidget toys sono utilizzati anche da adulti con disturbi d’ansia, depressione, sindrome di Tourette o semplicemente da chi fatica a gestire lo stress in situazioni sociali o lavorative. Sono oggetti che, con il loro movimento e il loro “suono” possono anche calmare i pensieri ripetitivi, fornire una stimolazione sensoriale rassicurante, evitare comportamenti autolesivi o autodistruttivi. Sulla costruzione dei fidget toys, due giovani coniugi teramani, Elisa e Fabio, hanno costruito prima una visione, poi un progetto, poi con una stampante 3D il progetto è diventato oggetto, poi le stampanti sono diventate tante e gli oggetti tantissimi. Oggi sono un brand “3D Made” e quello che vedete nella foto è Guty, l’orsetto biancorosso creato in esclusiva per noi e da oggi mascotte ufficiale di certastampa. L’abbiamo chiamato Guty ispirandoci a Gutenberg, perché senza di lui non si potrebbe parlare di stampa. Né di certastampa. Guty nasce oggi, per 25 persone sarà una sorpresa natalizia.