SACERDOTE POSITIVO ALLA COCAINA, SI VA VERSO IL PROCESSO



Sarà il tribunale a stabilire se don Daniel Arturo Cardenas dovrà affrontare un processo per guida sotto l’effetto di stupefacenti. La Procura di Sulmona ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del sacerdote colombiano coinvolto, nel marzo dello scorso anno, in un incidente stradale lungo la statale 17. L’uomo perse il controllo della propria auto finendo contro il guardrail, senza coinvolgere altri veicoli. Trasportato in ospedale, venne sottoposto agli accertamenti di rito, dai quali emerse una positività alla cocaina con valori elevati. Da qui il ritiro immediato della patente e la denuncia. La vicenda ebbe un forte impatto mediatico e portò il vescovo di Sulmona-Valva a sospendere il sacerdote dall’attività pastorale e a trasferirlo. Don Daniel ha sempre respinto le accuse, sostenendo di non aver assunto volontariamente sostanze e attribuendo la positività a una possibile contaminazione.