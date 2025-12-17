VIDEO / SPOPOLA SUI SOCIAL IL "CAPODANNO LAST MINUTE" PROPOSTO DAI FRATI A SAN GABRIELE

Un Capodanno diverso, semplice e conviviale, immerso nella spiritualità e nella natura: è la proposta last minute del Santuario di San Gabriele, rilanciata sui social dai frati passionisti con un video che in poche ore ha strappato sorrisi e condivisioni. Protagonisti del filmato sono proprio due frati che, con tono leggero e ironico, invitano giovani e famiglie a trascorrere l’ultima notte dell’anno al santuario, concedendosi anche un divertente accenno di balletto che ha reso il messaggio ancora più immediato e simpatico. L’iniziativa nasce con l’idea di offrire un’alternativa al classico veglione: niente lustrini o eccessi, ma una proposta aperta a tutti, pensata per chi decide all’ultimo momento di non restare a casa e desidera salutare il nuovo anno in un clima di amicizia, condivisione e serenità. Il programma prevede passeggiate nei dintorni del santuario, momenti di festa e divertimento, occasioni di incontro e, per chi lo desidera, anche la possibilità di fermarsi a dormire. Il Santuario di San Gabriele si conferma così non solo luogo di preghiera e raccoglimento, ma anche spazio capace di parlare linguaggi nuovi, avvicinando soprattutto i più giovani senza escludere le famiglie. Il video social, giocato sull’ironia e sulla spontaneità, va proprio in questa direzione: comunicare in modo diretto, abbattere le distanze e mostrare un volto accogliente e contemporaneo della vita del santuario. L’invito è rivolto a chi cerca un Capodanno “fuori dagli schemi”, dove la festa non è separata dalla semplicità e dal valore dello stare insieme. Una proposta che unisce passeggiate, convivialità e momenti di condivisione, lasciando a ciascuno la libertà di vivere la serata secondo i propri ritmi, con l’opzione di prolungare l’esperienza anche oltre la mezzanotte. Un’idea last minute che, grazie a un video leggero e ben riuscito, ha già fatto centro sui social e promette di richiamare al Santuario di San Gabriele persone di tutte le età, pronte a iniziare il nuovo anno con un sorriso.

