INIZIATA LA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO DELLA SALUTE, QUEST'ANNO ANCHE COI TURNI DELLE FARMACIE







Dopo la presentazione ufficiale di sabato scorso, è iniziata nelle farmacie della città e della provincia la distribuzione del Calendario della Salute, consegnato direttamente ai clienti. L’iniziativa punta a offrire uno strumento utile e pratico, pensato per accompagnare i cittadini durante l’anno con informazioni legate al benessere e alla prevenzione, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle farmacie come presidi di prossimità sul territorio. Tra gli elementi più apprezzati, anche la presenza, sul retro del calendario, dei turni di servizio notturno delle farmacie: una comodità in più per i cittadini, che potranno avere sempre a portata di mano informazioni fondamentali in caso di necessità. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni, rafforzando il legame tra farmacie e comunità e confermando l’attenzione verso servizi utili, concreti e facilmente accessibili.