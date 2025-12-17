CADE QUADRO ELETTRICO E SCHIACCIA LE GAMBE DI UN OPERAIO





Incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri a Pineto. Erano circa le 23.30 quando un uomo di 62 anni è rimasto ferito mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa. Secondo una prima ricostruzione, all’operaio sarebbe caduto improvvisamente un quadro elettrico sulle gambe, provocandogli un trauma significativo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Teramo, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale di Atri. Il 62enne è stato trasportato in codice giallo. Le sue condizioni, pur non risultando gravi, avrebbero richiesto accertamenti approfonditi: la prognosi, secondo le prime informazioni, sarebbe di circa 40 giorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Giulianova, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.