INCENDIO IN VIA URBANI A TERAMO, DANNEGGIATA LA CUCINA DI UN APPARTAMENTO

Un incendio si è sviluppato nelle scorse ore in un appartamento di via Urbani, a Teramo. Le fiamme hanno interessato in particolare la cucina, che è andata quasi completamente distrutta, causando ingenti danni agli arredi e agli elettrodomestici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e spegnere il rogo. Nonostante la gravità dell’episodio, non si è reso necessario evacuare i residenti dello stabile, che sono rimasti nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per chiarire le cause dell’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti.