AL CARCERE DI TERAMO IL PROGETTO TRAME, TEATRO COME STRUMENTO DI RISCATTO

Si è svolto presso il carcere di Teramo il progetto TRAME: Teatro e Riscatto Attraverso le Mura e le Emozioni, attività trattamentale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale di Teramo , da settembre a dicembre, in collaborazione e cura dell’Associazione culturale “L’Ascensore” di Teramo.

Il progetto culminerà nella messa in scena dello spettacolo teatrale “Noi Ulisse”, in programma il 19 dicembre 2025, un viaggio simbolico e collettivo tra emozioni, memorie e identità, con l’allestimento di una mostra delle opere pittoriche realizzate dai partecipanti durante il laboratorio di pittura e arti visive collegato al laboratorio teatrale.

La mattina lo spettacolo che vede come bravi e talentuosi attori i detenuti sarà rivolto ai familiari degli stessi che potranno così applaudire i propri parenti in ruoli nuovi e positivi. Nel primo pomeriggio lo spettacolo verrà replicato con apertura del teatro del carcere all’esterno , invitati Autorità , volontariato , agenzie in rete