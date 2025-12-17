VIDEO-FOTO/ CONNESSIONI EMOTIVE, A TERAMO LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI GAETANO DI BLASIO SUL NEPAL CON FINALITA' BENEFICA

Il Comune di Teramo e la Biblioteca “Melchiorre Delfico” hanno presentato oggi la mostra fotografica “Connessioni emotive. Il Nepal: gente, cultura, povertà, disuguaglianza”, racconto per immagini firmato da Gaetano Di Blasio, alpinista e fotografo. Durante l’incontro di stamattina sono stati illustrati i contenuti della mostra, il percorso espositivo e gli appuntamenti collaterali previsti. Al centro del progetto, uno sguardo intenso e partecipe sul Nepal, tra volti, quotidianità, tradizioni e forti contrasti sociali, restituiti attraverso l’obiettivo di Di Blasio. L’iniziativa ha anche una finalità benefica: sostenere un istituto per bambini orfani di Kathmandu, rafforzando il legame tra cultura, testimonianza visiva e solidarietà.