UN ANNULLO FILATELICO PER LA PRESENTOSA, A NERETO UN EVENTO TRA TRADIZIONE, ARTE ORAFA E COLLEZIONISMO

Un annullo filatelico speciale dedicato alla Presentosa, gioiello simbolo dell’Abruzzo e da sempre considerato promessa d’amore e di fidanzamento. L’iniziativa è in programma sabato 20 dicembre, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala Allende del Comune di Nereto.

L’evento è organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico “Il Mandorlo” di Martinsicuro, in collaborazione con la famiglia Rubini, che celebra 175 anni di storia e arte orafa, e con il patrocinio del Comune di Nereto, dell’Assessorato alla Cultura e della Pro Loco.

Per l’occasione Poste Italiane apporrà un timbro speciale raffigurante la Presentosa su una cartolina realizzata appositamente, destinata a collezionisti e appassionati, ma anche a chi vorrà conservare un ricordo dell’iniziativa.

Alle ore 10.30 è previsto il convegno “La Presentosa, gioiello d’Abruzzo”. Relatrice d’eccezione sarà la scrittrice e ricercatrice Adriana Gandolfi, che presenterà il volume “La Presentosa. Un gioiello abruzzese fra tradizione e innovazione”. Seguirà l’intervento dello storico e scrittore Tito Rubini sul tema “175 anni di storia di arte orafa della famiglia Rubini in Val Vibrata”.

Nel corso dell’incontro sarà ricordato anche il gesto simbolico della famiglia Rubini, che ha donato un crocefisso laminato in oro, inviato tramite il Vescovo di Teramo, al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, per il suo impegno a favore della pace a Gaza.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di Nereto Daniele Laurenzi, all’assessore alla Cultura Fiorella Iachini e al presidente della Pro Loco Luca Rudolf Di Amario.

Per tutta la durata della manifestazione, nella Sala Allende, sarà possibile visitare una mostra dedicata alla Presentosa e una mostra filatelica e numismatica curata dal Circolo “Il Mandorlo”, con l’esposizione di francobolli rari degli Antichi Stati, del Regno d’Italia, collezioni dedicate al Natale degli ultimi anni e all’arte orafa.

La giornata si concluderà con un buffet di prodotti tipici, a suggello di un evento che unisce identità, memoria storica e valorizzazione delle eccellenze abruzzesi.