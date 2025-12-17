AGENA/COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI, A TERAMO UN WORKSHOP PARTECIPATO E CONCRETO

Grande partecipazione e attenzione qualificata hanno caratterizzato il workshop dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promosso dalla Provincia di Teramo e da AGENA – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente. L’iniziativa ha richiamato amministratori locali, professionisti, operatori del settore energetico, imprese, associazioni e cittadini, confermando il crescente interesse del territorio verso modelli innovativi di produzione e condivisione dell’energia.

La risposta del pubblico ha evidenziato come le CER siano ormai percepite non più come un’ipotesi astratta, ma come uno strumento concreto per affrontare la transizione energetica, capace di generare benefici ambientali ed economici diretti per le comunità locali.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, che ha ribadito il ruolo attivo dell’ente nel sostenere e accompagnare lo sviluppo delle Comunità Energetiche. Un modello che, secondo il presidente, consente di coniugare sostenibilità ambientale e vantaggi economici, con ricadute positive per cittadini, imprese e territori.

È seguito l’intervento dell’amministratore unico di AGENA, Francesco Marconi, che ha ricordato l’impegno pluriennale dell’Agenzia sul tema delle CER, portato avanti in modo strutturato e continuativo. AGENA, infatti, non si limita alla divulgazione, ma opera come partner attivo in progetti di respiro nazionale ed europeo, come RENOSS e DISCOVER, finalizzati alla diffusione della cultura dell’energia condivisa, alla formazione degli attori locali e al supporto operativo per la nascita e il consolidamento delle Comunità Energetiche.

In questo quadro si inserisce l’attivazione dello Sportello OSS – One Stop Shop, pensato per affiancare cittadini, imprese e amministrazioni comunali in tutte le fasi di avvio e sviluppo di una CER. Uno strumento che semplifica i processi, favorisce l’incontro tra domanda e offerta energetica e mette in rete i soggetti coinvolti. Nato come sportello provinciale, l’OSS di AGENA è stato recentemente esteso a livello regionale, rafforzando ulteriormente il ruolo operativo dell’Agenzia.

Particolarmente apprezzate le relazioni dedicate ai casi di studio locali, che hanno mostrato come il territorio teramano abbia già compiuto passi significativi nell’introduzione delle Comunità Energetiche. Le esperienze presentate hanno evidenziato competenze in crescita, modelli organizzativi sempre più strutturati e una base produttiva rilevante, costituita da impianti da fonti rinnovabili già installati e funzionanti: un patrimonio energetico concreto e immediatamente disponibile.

Dai contributi emersi è apparso chiaro come la sfida attuale non riguardi più soltanto la produzione di energia, ma soprattutto il coinvolgimento dei cosiddetti “consumer”, ovvero quei soggetti – pubbliche amministrazioni, famiglie, piccole e medie imprese, attività commerciali – che, pur non producendo energia, ne consumano e condividono i benefici all’interno delle CER. Il loro ruolo è oggi centrale per valorizzare appieno la capacità produttiva già presente sul territorio.

Una disponibilità energetica significativa, emersa anche grazie alla manifestazione di interesse promossa da AGENA per la costituzione dell’Albo delle CER, che ha consentito di mappare gli impianti esistenti e offrire una fotografia chiara delle opportunità di adesione alle Comunità Energetiche.

L’approccio pragmatico e orientato alle esperienze reali ha favorito un confronto aperto e costruttivo, rafforzando la consapevolezza che le CER rappresentano ormai uno strumento maturo, pronto per una nuova fase di sviluppo e diffusione. La giornata ha confermato come il percorso verso l’energia condivisa passi dalla collaborazione tra istituzioni, territori e cittadini, trasformando un’innovazione normativa in un’opportunità concreta di benessere ambientale, economico e sociale per le comunità locali.