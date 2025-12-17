AUTO FUORI STRADA, FERITE MADRE E FIGLIA

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta lungo la strada provinciale 24 che collega la località Case Molino a Castellalto, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda. A bordo dell’auto si trovavano una donna di 63 anni, alla guida del mezzo, e la figlia di 40 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Castelnuovo Vomano, intervenuti sul posto per i rilievi, il veicolo è uscito di strada e, dopo essere scivolato lungo un ripido pendio per circa cinque-sei metri, si è ribaltato sul tettuccio, fermandosi contro un albero. Le due occupanti sono rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo e sono state estratte dai vigili del fuoco. Per il recupero della madre, impossibilitata a risalire autonomamente il pendio, è stata utilizzata una barella toboga. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca e della Croce Gialla, che hanno provveduto al trasporto delle due donne ferite all’ospedale di Teramo. Il mezzo incidentato è stato successivamente recuperato da un carroattrezzi.