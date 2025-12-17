TRAGEDIA DURANTE UNA PARTITA DI PADEL: MUORE A 66 ANNI UN EX SINDACO DURANTE UNA PARTITA DI PADEL

La provincia di Ascoli Piceno è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Pasquale Allevi. L’ex sindaco di Folignano e titolare del poliambulatorio Pianeta Salute è morto questa sera all’età di 66 anni in seguito a un grave incidente avvenuto mentre praticava attività sportiva. Allevi si trovava presso l’impianto Ancaria Padel di Ancarano, impegnato in una partita con alcuni amici. Nel corso del gioco avrebbe urtato con forza una struttura metallica posta a delimitazione del campo, riportando un violento trauma alla testa. Subito dopo l’impatto ha perso conoscenza. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un complesso coordinamento tra le centrali operative di Teramo e Ascoli Piceno. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. Medico molto noto sul territorio, Allevi era una figura di riferimento non solo in ambito sanitario e politico, ma anche sportivo. Da sempre appassionato di attività fisica, praticava regolarmente il padel e in passato aveva ricoperto l’incarico di medico sociale dell’Ascoli Calcio. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, generando un’ondata di commozione e messaggi di cordoglio da parte di cittadini, istituzioni e realtà sportive del territorio. Un lutto profondo che colpisce l’intera comunità ascolana.