RISTORATORE ACCOLTELLATO DA UN "CLIENTE" CHE VOLEVA DENARO

Una lite iniziata per motivi economici è sfociata in un’aggressione a coltellate nel cuore di Pescara vecchia. Un ristoratore è rimasto ferito all’addome al termine di un confronto degenerato con un uomo che, secondo quanto emerso, presentatosi come cliente ma che poi avrebbe avanzato richieste insistenti di denaro. I fatti si sono verificati in tarda serata all’interno di un locale della zona storica. Il titolare avrebbe inizialmente tentato di calmare l’interlocutore, invitandolo infine ad allontanarsi dopo il rifiuto di consegnare soldi. A quel punto sarebbero partite offese e minacce, fino all’aggressione fisica. L’uomo, 44 anni e residente nel Chietino, si è poi dato alla fuga, abbandonando l’arma poco distante. L’intervento della polizia è stato immediato: le pattuglie hanno recuperato il coltello e avviato le indagini. Il ferito è stato soccorso e medicato, senza conseguenze gravi. Il presunto responsabile è stato rintracciato il giorno successivo e denunciato per lesioni aggravate.