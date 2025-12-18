BRUCIA IN PIENA NOTTE CASETTA DEL VILLAGGIO DI NATALE

Paura nella notte in pieno centro per un incendio che ha distrutto una delle casette in legno del mercatino natalizio di Chieti. Le fiamme sono divampate intorno all’una, mentre l’area non era completamente deserta per la contemporanea attività del teatro Marrucino. Il rogo ha interessato una struttura utilizzata come punto espositivo da una concessionaria d’auto, con due vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. Il fuoco, alimentato dal materiale ligneo, ha richiesto un intervento rapido per evitare danni maggiori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, affiancati dal personale dell’Aniac, che ha utilizzato estintori per contenere l’incendio. Le auto, una Panda e una 500, sono state salvate, mentre una parte dei portici dell’ex Upim è rimasta annerita. Gli accertamenti escludono al momento l’ipotesi dolosa: tra le cause più probabili un guasto elettrico, forse legato alla pioggia. Nessun ferito.



foto archivio