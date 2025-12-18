IMPRESA TERAMANA AL QUIRINALE PER RESTAURARE IL SALONE NEL QUALE GIURANO I GOVERNI



Anche un’impresa teramana parteciperà al restauro di una delle sale più importanti del più importante palazzo italiano. Il Salone delle Feste del Palazzo del Quirinale, la sala nella quale si svolgono le cerimonie più importanti come il giuramento del Governo, infatti, si prepara a un intervento di recupero che ne restituirà piena funzionalità e valore storico. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti concluso la procedura di gara per il restauro conservativo e l’aggiornamento degli impianti del prestigioso ambiente situato al piano nobile della residenza presidenziale. Ad aggiudicarsi progettazione esecutiva ed esecuzione è stato un raggruppamento di imprese abruzzesi specializzate nel restauro monumentale, composto da F.lli Carlo ed Ettore Barattelli e Gavioli Restauri. L’operazione, dal valore superiore ai 3,9 milioni di euro, sarà realizzata con la formula dell’appalto integrato e prevede l’avvio del cantiere entro la fine dell’anno. I lavori, destinati a durare circa nove mesi, uniranno tutela artistica e innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Il progetto coinvolgerà un team multidisciplinare di architetti, ingegneri e restauratori e comprenderà il consolidamento strutturale, il recupero delle superfici decorate e la modernizzazione dei sistemi impiantistici, nel rispetto dei criteri ambientali e delle prescrizioni di tutela.