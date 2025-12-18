CACCIA, IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI VERDI, OK AL CALENDARIO VENATORIO

Il Tar Abruzzo ha respinto il

ricorso presentato da Stazione Ornitologica Abruzzese e Lndc

contro la delibera di giunta che ha approvato il calendario

venatorio regionale 2025-2026. Lo rende noto Federcaccia

Abruzzo, che parla di "una vittoria per la gestione sostenibile

della fauna, al fianco delle tradizioni e dell'economia rurale

abruzzese".

La sentenza, pronunciata il 3 dicembre 2025, sottolinea

l'associazione, "conferma la legittimità dell'impianto

regionale, fondato sui pareri del Comitato tecnico faunistico

venatorio nazionale e sui dati Ispra sullo stato di

conservazione delle popolazioni migratorie, consentendo per le

specie turdidi cesena e tordo sassello la caccia fino al 31

gennaio 2026 e tordo bottaccio fino al 19 gennaio 2026, come

previsto dal calendario venatorio".

I giudici, dice ancora Federcaccia, "hanno ritenuto infondati

i motivi di ricorso, che denunciavano violazioni della direttiva

Uccelli 2009/147/Ce, del principio di precauzione e delle norme

sulla Via-Vas. Il Tar - si legge in una nota - ha riconosciuto

la solidità dell'istruttoria regionale e dei dati scIentifici

prodotti dall'Ufficio studi di Federcaccia, la stabilità degli

indici cinegetici e la necessità di valutazioni su scala

nazionale-internazionale per specie migratorie, escludendo

lacune motivazionali o illogicità".

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio insieme al

ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle

Foreste e alla Federazione Italiana della Caccia, unica

associazione venatoria intervenuta attivamente a tutela del

calendario.

"Grazie all'anticipazione della camera di consiglio chiesta

da Federcaccia - dice il presidente regionale Franco Porrini -

la decisione è arrivata prima della chiusura della stagione,

evitando incertezze per i cacciatori abruzzesi. La tenacia e la

serietà dimostrate dalla Regione Abruzzo e da Federcaccia hanno

premiato il lavoro silente e corretto svolto a tutela dei

cacciatori e del settore venatorio. Questa sentenza conferma la

correttezza scientifica del nostro calendario e rappresenta una

vittoria".