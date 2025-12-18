TORNA IL NATALE SOLIDALE DEL ROTARY, UN PRANZO CHE DIVENTA ABBRACCIO





Un pranzo che diventa abbraccio, un gesto semplice capace di trasformarsi in comunità. È questo lo spirito del 4° Natale Solidale con il Rotary, un appuntamento che anche quest’anno rinnova il suo messaggio di vicinanza e condivisione. Sabato 23 dicembre, alle 13, il Ristorante Acquamarina di San Nicolò a Tordino aprirà le sue porte non solo per accogliere commensali, ma per creare uno spazio di incontro autentico, dove il Natale ritrova il suo significato più profondo. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Teramo Est in collaborazione con il Soroptimist International d’Italia – Club di Teramo, nasce dal desiderio di unire persone, storie e sensibilità diverse attorno alla stessa tavola. Un pranzo condiviso che è prima di tutto un momento di ascolto, di attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, di costruzione silenziosa di legami.

A fare da filo conduttore, le parole di Papa Francesco, che ricordano come ciascuno possa essere “albero di Natale” quando resiste alle difficoltà e illumina la vita con le proprie virtù. È proprio questo il senso dell’evento: non un’occasione mondana, ma un invito a essere presenza, a scegliere la solidarietà come gesto concreto. In un tempo che spesso corre veloce, il Natale Solidale del Rotary si ferma, guarda negli occhi e tende la mano. Perché, a volte, basta sedersi insieme per accendere una luce che scalda più di qualsiasi addobbo.