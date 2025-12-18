LADRI IN AZIONE A VILLA MOSCA, ORE 17, ALLARME SUL GRUPPO WHATSAPP: “UNA SITUAZIONE SENZA FINE”

Non si ferma l’ondata di furti a Villa Mosca. Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17, ignoti si sono introdotti in un’abitazione di via Benedetto Croce, nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine nella zona (Finanza e Polizia) . La segnalazione è rimbalzata sul gruppo WhatsApp “Amici di Villa Mosca”, dove già in mattinata era stato lanciato un nuovo allarme. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti, sempre più esasperati da una situazione che sembra non trovare soluzione.Sul gruppo è intervenuta anche la consigliera comunale Caterina Provvisiero, con un commento duro e diretto, rivolto simbolicamente alla Prefettura: «Una situazione senza fine. La nostra dichiarata Teramo sicura!». Parole che fotografano un clima di paura che continua senza tregua e che alimenta il senso di insicurezza tra i cittadini, mentre cresce la richiesta di interventi concreti e duraturi per garantire la sicurezza del quartiere.