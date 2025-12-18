FOTO/ IL GRANDE TORNEO DELLO STÙ ENTRA NEL VIVO: FOLLA ED ENTUSIASMO A MONTORIO, IN ATTESA DELLO STREET STÙ

Anche quest’anno le serate Stù, organizzate dall’associazione Il Colle e Il Solleone, stanno registrando un grande successo di pubblico, richiamando centinaia di partecipanti e curiosi non solo da Montorio al Vomano, ma da tutta la provincia. Appuntamenti ormai diventati un punto fermo del periodo natalizio, all’insegna dell’entusiasmo, della condivisione e del sano divertimento.

Da questo weekend il torneo entra ufficialmente nel vivo con i punti Stù più attesi. Tra questi spicca lo Street Stù, evento simbolo della manifestazione, in programma lungo Corso Valentini, nei pressi della Tabaccheria Furia. Un pomeriggio fortemente goliardico che trasformerà il centro storico montoriese in un grande spazio aperto al gioco, alle risate e al coinvolgimento spontaneo del pubblico.

Dopo lo Street Stù, il calendario del torneo proseguirà con una serie di serate ospitate nei bar e nelle attività storiche di Montorio, che diventeranno veri e propri punti Stù diffusi sul territorio. Un format capace di rafforzare il legame tra tradizione popolare, commercio locale e socialità. Previsti anche siti satellite al di fuori delle mura cittadine, a conferma di una manifestazione sempre più partecipata e capace di coinvolgere un’area ampia, senza perdere lo spirito autentico che da sedici edizioni ne rappresenta la forza.

Il Grande Torneo dello Stù, giunto al giro di boa della sua XVI edizione, si conferma uno degli eventi natalizi più sentiti del territorio, in grado di unire tradizione, partecipazione e solidarietà. Per la prima volta, inoltre, il gioco simbolo di Montorio ha varcato i confini regionali: nei giorni scorsi si è svolto ad Ascoli Piceno un pomeriggio di approfondimento e gioco, ospiti dell’associazione UPLEA, a testimonianza del valore culturale e sociale che lo Stù continua a esprimere.

«Ci avviciniamo alle fasi finali di questa edizione con la certezza di avere una concreta possibilità di ottenere un ottimo risultato in termini di beneficenza», ha dichiarato la presidente dell’associazione, Angela Di Giammarco.

Come da tradizione, infatti, tutti i proventi delle puntate saranno devoluti a sostegno dei progetti di ricerca dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Le serate finali del torneo si terranno il 4 e 5 gennaio a Montorio al Vomano, con quarti di finale, semifinali e finalissima che decreteranno il vincitore della XVI edizione del Grande Torneo dello Stù.