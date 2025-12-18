FOTO/ ALBERI DI LIBRI PER IL NATALE TERAMANO: SCUOLA E COMMERCIO INSIEME NEL SEGNO DEL RIUSO

Si è svolta questa mattina nei pressi dei Portici di Corso San Giorgio, la cerimonia di consegna degli Alberi di Libri, le originali installazioni realizzate dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Teramo 1 “Torricella-Zippilli-Lucidi” attraverso il riciclo creativo di volumi dismessi. L’iniziativa ha animato il centro storico di Teramo, attirando l’attenzione di cittadini e passanti e contribuendo ad arricchire le decorazioni del Natale Teramano con un messaggio forte di sostenibilità, cultura e partecipazione. I ragazzi, accompagnati dai docenti, hanno illustrato il lavoro svolto e il significato simbolico degli alberi, frutto di un percorso educativo incentrato sul riuso e sul rispetto dell’ambiente. Alla cerimonia erano presenti l’assessore comunale al Commercio Antonio Filipponi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Lia Valeri e la presidente del Consorzio Shopping in Teramo Centro Franca Labrecciosa, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa come esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e rete dei commercianti. Nel corso dell’evento è stato evidenziato come il progetto rappresenti un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello del commercio cittadino, capace di valorizzare il centro storico e, allo stesso tempo, di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di comportamenti sostenibili e responsabili. Gli Alberi di Libri resteranno esposti nel centro cittadino per tutto il periodo natalizio, diventando un simbolo di creatività e impegno civico e offrendo a Teramo un Natale all’insegna della cultura e del rispetto per l’ambiente.