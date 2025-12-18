PISTA IN PLASTICA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, SOPRALLUOGO DELLA POLIZIA LOCALE DOPO L’ESPOSTO

Sopralluogo questa mattina da parte della Polizia Locale del Comune di Teramo in piazza Martiri della Libertà, al centro delle polemiche per la presenza della pista in plastica. Gli agenti si sono recati sul posto a seguito di un esposto, effettuando rilievi fotografici e documentando la presenza di scorie e residui plastici presenti nell’area. Durante il controllo è stato anche notato un uomo intento a rimuovere manualmente parte del materiale con una semplice scopetta, operazione risultata particolarmente difficoltosa a causa della natura delle scorie disperse sulla pavimentazione della piazza. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia del consigliere comunale Franco Fracassa, che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione, portando all’attivazione dei primi accertamenti. Prima del sopralluogo odierno della Polizia Locale, infatti, erano già stati effettuati controlli da parte dei Carabinieri Forestali e dell’Arpa Abruzzo, chiamati a verificare eventuali profili ambientali legati alla presenza del materiale plastico. Ora si attendono gli esiti delle verifiche e delle valutazioni tecniche da parte degli enti coinvolti, per chiarire la natura delle scorie, le eventuali responsabilità e gli interventi necessari per il ripristino dell’area.