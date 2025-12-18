VIDEO/ PORTO, BILANCIO APPROVATO E POSTI BARCA TUTTI OCCUPATI: IL DIRETTORE: “RISULTATO MAI RAGGIUNTO PRIMA”

Bilancio approvato e numeri che certificano la piena attrattività del porto. L’ente portuale chiude l’approvazione del bilancio di previsione con un dato simbolico e concreto allo stesso tempo: tutti i posti barca sono occupati, senza alcuna disponibilità residua. Un risultato che, come sottolineato dai vertici, non si era mai verificato in passato. Lo ha detto l'avvocato e direttore dell'Ente Porto di Giulianova, Fabio Di Serafino. I posti barca complessivamente occupati sono 250, a conferma di una domanda in costante crescita. Proprio per rispondere a questa esigenza, il Consiglio di amministrazione ha deliberato un programma di investimenti che prevede l’ampliamento dei pontili e delle passerelle, con l’obiettivo di aumentare la disponibilità futura. Un altro elemento chiave riguarda la tipologia dei contratti: l’ente ha infatti ridotto in modo significativo i contratti stagionali, privilegiando quelli annuali. Oggi la quasi totalità dei posti barca è coperta da contratti di lunga durata, mentre il residuo stagionale è limitato a pochissime unità. Una scelta strategica che garantisce maggiore stabilità nei ricavi. Dal punto di vista economico, il bilancio di previsione indica oltre 400 mila euro per l’area portuale, ai quali si aggiungono circa altri 400 mila euro per il comparto della pesca. Non sono previsti correttivi: il documento approvato include già un articolato piano di investimenti da portare avanti nei prossimi mesi. Parallelamente procede anche la programmazione della stagione estiva, avviata con largo anticipo. Le manifestazioni previste sono numerose e il calendario resta aperto a nuove iniziative. Le strutture esterne sul pontile, i cosiddetti caliscendi, sono già stati tutti assegnati: alcuni sono in fase di realizzazione, altri hanno già preso il via. Per l’estate si punta ad attivarne fino a 23, se le tempistiche lo consentiranno. Un quadro complessivo che restituisce l’immagine di un porto in salute, capace di attrarre, programmare e investire, con conti in equilibrio e prospettive di ulteriore crescita.