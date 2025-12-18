VIDEO-FOTO/ BIKE SHARING IN ABRUZZO, IL SERVIZIO SI ESPANDE: NUOVE CITTÀ E OLTRE 100 CHILOMETRI DI LITORALE COLLEGATI

Si amplia la rete del bike sharing in Abruzzo, che raggiunge nuovi comuni e consolida il modello di mobilità integrata tra trasporto pubblico locale e biciclette elettriche. L’inaugurazione dei nuovi servizi si è svolta a Giulianova, presso l’Ente Porto, segnando l’avvio ufficiale del noleggio di e-bike nei comuni di Martinsicuro, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Francavilla al Mare.

Con queste nuove attivazioni, il servizio VAIMOO, integrato con TUA S.p.A., si estende complessivamente a 12 città abruzzesi, collegando oltre 100 chilometri di litorale, pari a circa l’80% della costa regionale. La flotta regionale raggiunge così 345 biciclette elettriche, distribuite in 104 stazioni, incluse alcune tra le principali città dell’Abruzzo.

I nuovi servizi, a costo zero per le amministrazioni comunali, sono stati realizzati grazie a contributi ministeriali destinati alla promozione della sharing mobility, trasferiti dalla Regione Abruzzo a TUA S.p.A., che ha affidato la gestione a VAIMOO (Angel Holding) tramite avviso pubblico. La società operatrice ha inoltre incrementato la dotazione rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara, introducendo 65 nuove e-bike in 24 stazioni nei quattro nuovi centri coinvolti.

Il progetto punta a rafforzare ulteriormente l’integrazione tra trasporto pubblico locale e mobilità dolce, prevedendo agevolazioni tariffarie per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio TUA valido. Il servizio entrerà in funzione progressivamente a partire dal giorno dell’inaugurazione in tutte le municipalità interessate.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, che ha parlato di un passo concreto verso una mobilità moderna, sostenibile e accessibile, capace di servire 12 comuni con un unico sistema integrato. Sulla stessa linea i sindaci dei comuni coinvolti, che hanno sottolineato i benefici in termini di riduzione del traffico, miglioramento della qualità dell’aria e maggiore accessibilità urbana, a vantaggio sia dei residenti sia dei turisti.

Il presidente di TUA S.p.A., Gabriele De Angelis, ha evidenziato come l’estensione del bike sharing rappresenti un tassello fondamentale nella strategia regionale di mobilità intermodale, integrando bici, autobus e treni in un sistema flessibile e sostenibile. Entusiasmo anche da parte di VAIMOO, che registra un utilizzo in costante crescita e feedback positivi da parte dei cittadini.

Tutte le informazioni su tariffe e stazioni sono disponibili online sui portali dedicati alle province di Chieti e Teramo, mentre foto, video e materiali stampa sono consultabili attraverso il press kit ufficiale del servizio.