VIDEO-FOTO/ DAL MACERO AL NATALE: I LIBRI RINASCONO IN ALBERI GRAZIE AGLI STUDENTI DELL'IC TORRICELLA-ZIPPILLI-LUCIDI

Vecchi libri destinati al macero che rinascono come decorazioni natalizie, trasformandosi in simboli di creatività, sostenibilità e amore per la lettura. È l’iniziativa promossa dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Torricella-Zippilli-Lucidi, che hanno ufficialmente consegnato al Consorzio “Shopping in Teramo Centro” una serie di originali alberi di Natale realizzati con la tecnica del riciclo creativo.

Gli alberelli entreranno a far parte delle decorazioni del centro storico, inserendosi pienamente nel progetto “Natale Teramano”. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessore comunale al Commercio Antonio Filipponi, della presidente del Consorzio Franca Labrecciosa e della dirigente scolastica Lia Valeri.

«Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti e del messaggio che sono riusciti a veicolare – ha commentato la dirigente Valeri –. Questa iniziativa non è solo un bellissimo esempio di riciclo creativo, ma soprattutto una lezione concreta di sostenibilità ambientale ed educazione al riuso. Trasformare ciò che sarebbe scarto in bellezza per la comunità dimostra come l’impegno dei ragazzi possa generare un impatto positivo. È un’idea che si inserisce pienamente nella progettualità del nostro istituto, da sempre attento alla promozione della lettura, sia in ambito disciplinare sia in una visione più ampia».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Filipponi, che ha accolto l’iniziativa a nome dell’amministrazione comunale. «Tra i tanti progetti scolastici di questo Natale – ha sottolineato – questo ci colpisce in modo particolare perché arricchisce l’atmosfera festiva e allo stesso tempo rafforza la nostra visione di un Natale Teramano come occasione per fare rete. La scuola dialoga con il territorio, gli studenti collaborano con i commercianti locali e il tutto avviene in un momento fondamentale dell’anno. Inoltre, Teramo è città del Patto della Lettura e questa attenzione al libro, salvato dal macero, è davvero lodevole».

Gli alberi, realizzati con cura e fantasia dagli alunni, saranno esposti nelle vetrine e negli spazi interni degli esercizi commerciali aderenti a “Shopping in Centro a Teramo”, portando nelle vie cittadine un messaggio che unisce originalità, cultura e responsabilità ambientale.

«Ringraziamo di cuore gli studenti per questo dono – ha concluso la presidente Labrecciosa –. I libri sono simbolo di conoscenza e questi alberelli, esposti nelle nostre vetrine, saranno un invito a non sprecare e a guardare la materia prima con occhi nuovi. È un bellissimo esempio di collaborazione tra scuola e commercio. Ci auguriamo che l’iniziativa possa essere ripetuta anche in futuro».

L’esposizione resterà visibile per tutta la durata delle festività natalizie, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di passeggiare nel centro storico e ammirare una mostra diffusa che coniuga tradizione natalizia, arte e rispetto per l’ambiente.