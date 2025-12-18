GUARDIA DI FINANZA, CONSEGNATI I GRADI AGLI ALLIEVI MARESCIALLI: TRA LORO IL TERAMANO SIMONE FERRANTE

Si è svolta ieri, nella caserma della Guardia di Finanza, una cerimonia particolarmente sentita e partecipata, al termine della quale il generale di corpo d’armata, responsabile del settore, ha consegnato il grado di maresciallo a oltre millecento allievi marescialli. I neo marescialli hanno concluso con esito positivo il venticinquesimo corso “Argentera III” del secondo biennio, maturando così l’idoneità al conseguimento del grado. Un traguardo importante, frutto di anni di studio, sacrificio e impegno, che segna una tappa fondamentale nel percorso professionale all’interno del Corpo. Tra i protagonisti della giornata anche un motivo di orgoglio per il territorio teramano: Simone Ferrante, concittadino residente nella frazione di Putignano (Teramo), che con caparbietà e determinazione è riuscito a raggiungere questo prestigioso obiettivo. Per Simone il cammino formativo prosegue ora con il completamento del percorso accademico: al termine del terzo anno conseguirà infatti anche la laurea, dopo aver già ottenuto una laurea in Economia all’Università di Teramo. Un percorso che unisce preparazione militare e solida formazione universitaria. A lui va l’augurio di “ad maiora semper” per una carriera luminosa e brillante nelle Fiamme Gialle. Congratulazioni sincere anche ai genitori, Lorenza Di Gianvito e Renato Ferrante, per aver cresciuto Simone trasmettendogli valori e principi che oggi trovano pieno riconoscimento in questo importante traguardo professionale e umano.