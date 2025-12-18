PRESEPE VIVENTE DEGLI ALPINI, IN SCENA TANTI VIP DELLA POLITICA TERAMANA, IL 28 DICEMBRE ORE 17 E SETTANTA FIGURANTI

Doppio appuntamento con la tradizione dei presepi viventi a Teramo e nella frazione di Miano, tra fine dicembre e inizio gennaio, con eventi che coinvolgeranno decine di figuranti, istituzioni e associazioni del territorio. Il primo evento è in programma domenica 28 dicembre a Teramo, lungo viale Bovio, con partenza all’altezza della fioraia e arrivo alla Baita degli Alpini, lungo un percorso di circa 440 metri. Il presepe vivente prenderà vita dalle ore 17 alle 22 e vedrà la partecipazione di circa settanta figuranti, con un forte coinvolgimento degli Alpini, protagonisti dell’iniziativa. Tra i personaggi principali, San Giuseppe sarà interpretato dal sindaco di Teramo, mentre Maria sarà impersonata da una giovane di Miano: Maya, a sottolineare il legame tra la città e le sue frazioni. I Re Magi avranno volti istituzionali: uno sarà interpretato dal presidente della Provincia Camillo D'Angelo, affiancato da Marco Di Nicola, presidente del BIM, e Flavio Bartolini, anch’essi nei panni dei Magi. Ci sarà anche la vice sindaco Stefania Di Padova nel ruolo di Erodiade moglie di Erode. Ad arricchire l’atmosfera saranno gli zampognari provenienti da Penne, nel Pescarese, che accompagneranno il percorso con le tradizionali musiche natalizie. Presente anche il servizio navetta da e per il palazzetto dello sport.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio a Miano, con il Presepe vivente nel borgo, che si snoderà in forma itinerante tra le vie del centro storico della frazione. Anche in questo caso il pubblico sarà immerso in un percorso suggestivo, animato da figuranti in costume d’epoca, scene della Natività, mestieri tradizionali e musiche sacre, in un contesto che valorizza l’identità storica e culturale del borgo. Anche in questo caso ci sarà il coinvolgimento degli amministratori comunali. Due eventi che confermano il valore del presepe vivente come momento di fede, partecipazione e coesione sociale, capaci di unire comunità, istituzioni e tradizioni popolari nel periodo più sentito dell’anno.

Foto: repertorio