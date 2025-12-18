È STATO IL VIOLENTO IMPATTO CONTRO LA STRUTTURA DEL CAMPO DI PADEL A CAUSARE LA MORTE DI PASQUALE ALLEVI

È stato un violento trauma alla testa, riportato dopo una caduta accidentale durante una partita di padel, a causare la morte di Pasquale Allevi, 66 anni, medico ascolano ed ex sindaco di Folignano. L’uomo è deceduto nella serata di ieri mentre stava giocando con alcuni amici all’Ancaria Padel di Ancarano, in provincia di Teramo. A chiarire le cause del decesso è stata la ricognizione cadaverica eseguita oggi all’obitorio dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno, dove la salma era stata trasferita già ieri sera, dopo il nulla osta dell’autorità giudiziaria teramana. Gli accertamenti preliminari, che hanno incluso l’audizione delle persone presenti e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, hanno consentito di restituire il corpo alla famiglia. Secondo quanto emerso dagli esami medico-legali effettuati nel primo pomeriggio, l’impatto avrebbe provocato una frattura del rachide cervicale, risultata fatale. Allevi, stando alla ricostruzione, sarebbe inciampato durante il gioco, cadendo e battendo con estrema violenza la testa contro la struttura metallica perimetrale del campo. Immediati, ma purtroppo vani, i tentativi di soccorso da parte degli altri giocatori presenti, che hanno anche fatto ricorso a un defibrillatore. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno proseguito a lungo le manovre di rianimazione senza riuscire a salvargli la vita.