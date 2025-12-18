ADDIO AD ANNA TRIMARELLI, SIMBOLO DI FEDE E IMPEGNO CIVILE A TERAMO

Teramo piange la scomparsa di Anna Trimarelli, venuta a mancare la scorsa notte alla soglia dei cento anni. Figura amatissima e rispettata, non solo dalla comunità ecclesiale, Anna è stata per decenni un punto di riferimento umano e civile per l’intera città, esempio di dedizione, solidarietà e instancabile servizio agli altri.

Storica collaboratrice della Curia vescovile, ha vissuto accanto a diversi vescovi, distinguendosi per operosità e discrezione. Forte anche dell’eredità morale del marito Antonio Di Sabatino, combattente decorato al valor militare, ha guidato a lungo la sezione teramana dell’Istituto del Nastro Azzurro, partecipando con costanza alle principali ricorrenze civili e commemorative.

Presenza immancabile nelle celebrazioni e nel pellegrinaggio a piedi da Teramo a San Gabriele, che affrontava sempre in prima fila e scalza, Anna Trimarelli ha incarnato fino all’ultimo una fede vissuta con rigore e semplicità. Se n’è andata con la stessa dignità silenziosa che ha segnato tutta la sua vita.

La camera ardente è allestita nella chiesa di San Bartolomeo, in via Teatro Antico. I funerali si terranno sabato 20 dicembre alle ore 11 in Cattedrale. La tumulazione avverrà nel cimitero di Notaresco