TELE RIVEDI / QUANDO AL CENTRO... C'ERA IL CENTRO

Nei fotogrammi rigati e disturbati di un video degli anni ’90 (VERDE TV, trasmissione ERA TERAMO) prende forma un racconto intimo e sospeso nel tempo: la storia fotografica del centro storico di Teramo. Le immagini, tremolanti e imperfette, portano con sé il segno degli anni, come ferite leggere che rendono il ricordo ancora più autentico. Ogni inquadratura è una finestra aperta su strade, piazze e angoli familiari, oggi cambiati o scomparsi, ma ancora vivi nella memoria collettiva. Il rumore visivo della pellicola, le sfocature e le interferenze diventano linguaggio emotivo, accompagnando lo spettatore in un viaggio carico di nostalgia e malinconia. È un ritorno silenzioso a un tempo più lento, fatto di gesti quotidiani, luci diverse e presenze ormai assenti. Questo video non è solo una testimonianza visiva, ma un atto d’amore verso la città, un frammento di memoria che resiste al tempo e invita a fermarsi, ricordare, sentire.

ELSO SIMONE SERPENTINI