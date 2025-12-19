RINASCITA SCOTT, PENA RIDOTTA IN APPELLO PER L’EX COMANDANTE DEI CARABINIERI GIORGIO NASELLI

Pena ridotta in Appello per Giorgio Naselli, ex comandante provinciale dei carabinieri. I giudici di secondo grado hanno rideterminato la condanna in due anni di reclusione, riducendo la pena inflitta in primo grado, che era stata di due anni e sei mesi. Il procedimento si inserisce nell’ambito della maxi inchiesta calabrese “Rinascita Scott”, l’operazione contro le cosche mafiose avviata cinque anni fa dalla Procura di Catanzaro, allora guidata da Nicola Gratteri. Naselli, ex tenente colonnello, era stato chiamato a rispondere dei reati di rivelazione di segreto d’ufficio e abuso d’ufficio. In Appello è rimasta la condanna per due episodi di rivelazione di segreti d’ufficio, mentre il pubblico ministero aveva chiesto una pena ben più severa, pari a sei anni e sei mesi di reclusione. La decisione dei giudici di secondo grado riduce dunque sensibilmente il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado, ridimensionando il quadro accusatorio emerso nel processo legato a una delle più rilevanti inchieste antimafia degli ultimi anni.