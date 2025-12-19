RICCITELLI, ALESSANDRA STRIGLIONI NE’ TORI AL TERZO MANDATO ALLA PRESIDENZA. IN ATTESA DEI RAPPRESENTANTI DI COMUNE E PROVINCIA

Si è riunito giovedì 18 dicembre il nuovo Consiglio di Amministrazione della Riccitelli, designato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 28 novembre scorso. Il Consiglio risulta così composto: Vincenzo Cerulli Irelli, Christian Corsi, Giancarlo D’Andrea, Dario Luciano Di Dario, Leandro Di Donato, Vincenzo Montani, Gemma Ricci, Alessandra Striglioni ne’ Tori (in rappresentanza della Fondazione Tercas) e Lauretana Valeri. È stato inoltre nominato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Stefano Gennarelli, Elio Di Domenico e Mario Limoncelli. Nel corso della seduta, i consiglieri hanno confermato per acclamazione le cariche: Alessandra Striglioni ne’ Tori alla Presidenza, Lauretana Valeri Vicepresidente, Giancarlo D’Andrea Tesoriere e Gemma Ricci Segretario. Restano in sospeso le designazioni di competenza della Provincia di Teramo e del Comune di Teramo, attese nei prossimi giorni. Una volta formalizzate e ratificate dall’Assemblea dei Soci, come previsto dallo Statuto, sarà completata la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.