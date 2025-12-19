PUBBLICATE LE GRADUATORIE DELLE BORSE DI STUDIO ENTRO IL 24 DICEMBRE SARÀ ACCREDITATA LA PRIMA RATA



Sono state pubblicate sul sito dell’Adsu di Teramo, nella sezione “Accesso Utente – Borse di Studio – Mensa – Borse lavoro” le graduatorie aggiornate relative al concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026. Grazie all’utilizzo congiunto di fondi FSE+ Abruzzo 2021-2027, fondi FIS e fondi PNRR, tutti gli studenti risultati idonei sono beneficiari di borsa di studio. Gli interessati possono verificare la propria posizione accedendo al profilo personale e consultando la sezione “Esito graduatorie”, selezionando l’opzione “Visualizza esito”. Ai beneficiari che hanno perfezionato l’iscrizione è in corso l’erogazione della prima rata, pari al 50% della quota in denaro della borsa di studio. I pagamenti sono attualmente in fase di esecuzione, con accredito previsto nei giorni 23 e 24 dicembre 2025, in base agli istituti di credito di riferimento. Come previsto dall’articolo 14 del bando di concorso, nel corso del 2026 si procederà periodicamente al pagamento della rata anche nei confronti degli studenti che non hanno ancora inserito l’IBAN, che non risultano iscritti o che si trovano in stato di sospensione, una volta regolarizzata la rispettiva posizione.